Um grupo de adeptos do Benfica publicou uma fotografia de Angel Di María a recordar que o dérbi deste sábado com o Sporting pode muito bem ser o último jogo do internacional argentino no Estádio da Luz. O jogador reagiu de forma discreta, mas emocionada.

A referida publicação, que conta com vários momentos marcantes de Di María na Luz, vem acompanhada de uma legenda que diz apenas «1 jogo…», em tom de despedida. A verdade é que Di María, de 37 anos, está em final de contrato.

Di María reagiu com um emoji a chorar, acompanhado por um coração vermelho.

Ora veja: