Ángel Di María e Florentino vão falhar o próximo jogo do Benfica na Liga, diante do AVS no Estádio da Luz.

Os dois jogadores das águias estavam à «bica» há já algumas jornadas e forçaram cartões.

Di María foi admoestado já depois de ter sido substituído por lesão e Florentino assumiu a cobrança de um livre, protelou a marcação e recebeu também a cartolina amarela. Nas repetições da Sport TV foi possível ver Kökcü, já no banco, a pedir que o companheiro visse o cartão.

«Un día a la vez», citou Lage na conferência de imprensa na véspera. Mas parece que o dérbi potencialmente decisivo com o Sporting na 33.ª jornada já está na mente da equipa encarnada.