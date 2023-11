O internacional argentino, Ángel Di María, reagiu com ironia à vitória do Benfica no dérbi de Lisboa frente ao Sporting, no último domingo.



«Os clássicos não se jogam, ganham-se. Esta é a crise do Benfica, ahahaha. Vamos por mais. Contra todos» escreveu no Instagram.



Lembre-se que os encarnados igualaram os leões no topo da Liga com uma vitória alcançada nos minutos finais da partida com golos de Neves e de Tengstedt.