Angel di María manifestou-se entusiasmado depois de mais um treino do Benfica, dando sinais de que pode estar mais perto de voltar à competição, depois de três semanas a recuperar da lesão contraída frente ao Inter Milão.

O internacional argentino já tinha treinado na véspera do jogo com a Real Sociedad, mas acabou por ficar fora das opções de Roger Schmidt que tinha anunciado, na antevisão do último jogo, que não ia correr riscos.

Agora, numa altura em que os campeões preparam-se para receber o Casa Pia (18h00 deste sábado), em jogo da 9.ª jornada da Liga, Di María publicou uma fotografia do último treino, acompanhada de vários emojis (bola, coração, chama e sorriso) que podem traduzir-se pela felicidade do argentino.

Recordamos que Di Maria contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo em San Siro com o Inter e, desde então, falhou os jogos com o Estoril (1-0), Lusitânia dos Açores (4-1) e Real Sociedad (0-1).

