Com cinco golos e três assistências nos últimos três jogos, Ángel Di María atravessa um excelente momento de forma. O período profícuo do argentino foi o tema da conferência de imprensa de Bruno Lage de antevisão à visita a Arouca.



O técnico do Benfica deixou rasgados elogios ao extremo de 36 anos.



«Prefiro realçar o rendimento da equipa. Estamos muito satisfeito com todos e estamos muito satisfeitos com o Di María. É um grande jogador e agora que tenho o prazer de trabalhar com ele, percebo que é um grande homem. O exemplo disso é vê-lo, nos últimos minutos, sentado no banco e a sofrer tanto, como se de uma final do Campeonato do Mundo se tratasse», começou por dizer, recusando a ideia de que vai gerir o campeão do Mundo pela albiceleste.



«A gestão é nós olharmos para cada um de forma individual e perceber como tirar o rendimento dos jogadores. É como eu disse anteriormente, Di María não tem tratamento especial, nós temos é de olhar para eles enquanto indivíduos porque eles recuperam de formas diferentes. Uns recuperam melhor do que outros, de três ou quatro dias de intervalo entre jogos, e depois é tomar as melhores decisões a partir disso.»



Lage insistiu na ideia de que as águias não podem dar-se ao luxo de gerir jogadores em virtude do atraso pontual que têm para o topo da Liga.



«Temos de gerir todos e ao mesmo tempo, ter os olhos na bola. A gestão é diária. O Di María não jogou em Munique não porque estava a ser poupado, mas porque achei que o onze que jogou era o melhor em função da estratégia definida. Não temos margem de erro. A gestão tem de ser diária e o compromisso tem de ser o jogo de amanhã [domingo]. O Arouca é um adversário muito competente, gosta de ter bola. Vi vários jogos do Arouca com o Vasco, inclusive contra o Sp. Braga e fizeram um belíssimo jogo e tiveram mais golo. O Vasco [Seabra] já provou que tem muita competência e pode ganhar aos grandes. O nosso jogo de amanhã é de Champions e a nossa visão amanhã tem de ser de jogar com qualidade durante os 90 minutos e vencer o jogo. Aproveito também para referir sobre a gestão do plantel. Penso que o único jogador que ainda não jogou connosco foi o Tiago [Gouveia], por lesão. Todos os outros já tiveram oportunidade de jogar», concluiu.



O Arouca-Benfica joga-se este domingo às 18h00.