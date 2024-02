Apesar do empate em Guimarães, Ángel Di María mantém a confiança para o que resta da temporada do Benfica. O internacional argentino disse, através de uma mensagem nas redes sociais, que «vêm coisas lindas daqui para a frente».



«Não foi o resultado que procurávamos, mas isto continua e dependemos de nós. Vamos continuar a trabalhar porque falta muito e vêm coisas lindas daqui para a frente», escreveu o extremo das águias.



Recorde-se que o campeão nacional empatou (2-2) no D. Afonso Henriques e divide a liderança da Liga com o Sporting, que tem um jogo em atraso.