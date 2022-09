Diogo Gonçalves, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 1-0, em Vila Nova de Famalicão, em jogo da sexta jornada da Liga:



«Foi muito difícil para as duas equipas. O calor também não ajudou. Quero realçar os três pontos e a décima primeira vitória seguida. É jogo a jogo.



O que o mister me pediu ao intervalo? Acima de tudo, pediu o que pede aos outros. Pediu para me divertir com responsabilidade e para aproveitar todos os momentos.»



[Sente que pode ser titular no próximo jogo?]: «Estou focado em trabalhar. Tanto eu como os meus colegas estamos sempre preparados para jogar pelo Benfica.»



[Comentário sobre a 11.ª primeira vitória seguida]: «É mais uma. É sempre melhor trabalhar sob vitórias. Vamos jogo a jogo.»