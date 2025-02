* Por Rodrigo Cabral

Diogo Prioste, que se estreou neste sábado na vitória do Benfica por 3-0 frente ao Boavista, foi o quinto jogador que Bruno Lage lançou na equipa principal das águias nesta temporada.

No total, o treinador setubalense já estreou 12 jogadores da formação nas épocas em que treinou a equipa principal dos encarnados (2018/19, 2019/20 e 2024/25).

Lage, recorde-se, assumiu o comando do Benfica em janeiro de 2019. Até ao final dessa temporada apadrinhou as estreias de Ferro, que rendeu o lesionado Jardel na vitória frente ao Sporting (meias-finais da Taça de Portugal). Outra aposta foi Florentino Luís, na memorável vitória por 10-0 contra o Nacional, no Estádio da Luz.

Na época seguinte (2019/20), Lage concedeu as primeiras oportunidades a Morato e Tiago Dantas, no empate frente ao Vitória Setúbal (2-2), no Bonfim; a Nuno Tavares, na vitória por 5-0 sobre o Sporting para a Supertaça Cândido Oliveira; a Tomás Tavares, na derrota por 2-1 frente ao Leipzig, para a Champions; e a Ivan Zlobin, no empate 0-0 com o Vitória de Guimarães.

Aos 48 anos, o treinador regressou aos encarnados quatro anos depois para, disse, completar um trabalho que ficou por acabar. Desde setembro, quando rendeu Roger Schmidt, Lage já concedeu os primeiros minutos de águia ao peito, em jogos oficiais, a cinco jovens da formação: Gerson Sousa, atualmente emprestado ao Estrela da Amadora, estreou contra o Pevidém, para a Taça de Portugal; Adrian Bajrami entrou nos minutos finais da vitória por 1-0 frente ao Farense; Leandro Santos estreou-se na Taça de Portugal diante do Estrela (7-0), e Nuno Félix contra o Santa Clara nos Açores; e, por fim, Diogo Prioste, que se estreou neste sábado frente aos axadrezados.