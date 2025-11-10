Benfica
Lukebakio: «Entendo perfeitamente a frustração dos adeptos»
Extremo do Benfica lamentou empate diante do Casa Pia a duas bolas
DS
Dodi Lukebakio utilizou as redes sociais para lamentar o empate a duas bolas com o Casa Pia, na noite de domingo. O extremo belga, que jogou durante 88 minutos nessa partida, disse «compreender a frustração» dos adeptos. No final do jogo, entoaram-se cânticos a pedir que os atletas do Benfica «joguem à bola».
«Compreendo perfeitamente a frustração dos nossos adeptos, mas vamos aprender com os nossos erros e alcançar os nossos objetivos», escreveu, num português irrepreensível, numa story do Instagram.
O Benfica empatou pela quarta vez no campeonato, após deslizes com Santa Clara, Rio Ave, FC Porto, e soma 25 pontos em 11 jogos. Está a seis do líder FC Porto e a três do Sporting, segundo classificado.
