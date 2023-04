Julian Draxler, jogador que está cedido pelo PSG ao Benfica, concedeu uma entrevista para falar de um tema pouco abordado pelos jogadores: os vencimentos que auferem e os investimentos que fazem. O internacional alemão revelou que investe 70 por cento do que aufere embora não tenha confirmado nem desmentido a notícia de que receba quase 600 mil euros brutos por mês.



«Não coloque muita fé nessa fonte. Mas obviamente que tenho muita sorte em ter uma boa situação no que respeita ao meu salário. Invisto cerca de 70 por cento do meu dinheiro regularmente e guardo os restantes 30 por cento para as minhas despesas do dia a dia e coloco ainda algum de parte para outras coisas. Faço isto há muitos anos», disse, em entrevista ao jornal Wirtschaftswoche, não confirmando a notícia do Bild relativamente ao seu salário.



De seguida, o avançado, de 29 anos, explicou o património que possui. «Tenho imóveis, ações e títulos. Geralmente não corro riscos. Não se trata de duplicar o meu dinheiro, mas sim de de trabalhar contra a inflação e talvez ganhar um ou dois por cento. Nesta área, estou em contacto com dois bancos privados, com os quais me tenho saído muito bem desde há anos», referiu.



Draxler justificou os investimentos que faz por não saber o qual será o seu futuro quando terminar a carreira. «Essa é a grande questão que preocupa muitos jogadores e atletas em geral. Por isso, utilizo o meu tempo agora para um pouco o que eu poderei gostar ou não. Assim poderei ter uma melhor ideia do que quero quando deixar de jogar», esclareceu.



Apesar do avultado salário que aufere, o futebolista do Benfica sublinhou que não é extravagante nos gastos. «Geralmente, sou alguém que vive muito luxuosamente. Se é que é possível dizer isso como jogador de futebol, é sempre uma questão de perspetiva, mas também conheço pessoas que gastam o seu dinheiro generosamente. O meu objetivo é manter o meu padrão de vida e experimentar coisas que gosto sem grande pressão», frisou.



Recorde-se que Draxler não voltará a jogar esta temporada depois de ter sido operado ao tornozelo esquerdo.