Julian Draxler, que atuou no Benfica na época 2022/2023, recordou alguns dos momentos mais marcantes ao longo da carreira, em conversa com o QSL Chats, um segmento da Liga do Qatar.

Sobre a temporada que jogou nas «águias» por empréstimo do PSG, o internacional alemão diz que guarda boas memórias, de um clube grande, que joga sempre para ganhar.

«Estive emprestado uma época ao Benfica, um clube realmente fantástico. Gostei muito do meu tempo lá, apesar de ter tido azar com várias lesões. Ainda assim, tenho orgulho de ter conquistado mais um título lá. E vou sempre lembrar-me da fotografia com o meu amigo João Mário, um grande jogador e uma excelente pessoa. Desejo ao Benfica a melhor sorte para esta época, porque na época passada foi o Sporting quem conquistou o título», referiu.

«Quando jogas por grandes clubes como o PSG ou até o Benfica, estás lá para ganhar títulos. Esses clubes esperam sempre vencer e ser os melhores do país. Por isso, não tens realmente escolha: tens de jogar para ganhar.»

Quanto ao momento mais alto da carreira, o extremo não tem dúvidas: «É fácil: 2014, quando vencemos o Campeonato do Mundo com a Alemanha. É o troféu mais importante que se pode ganhar no futebol, e por isso nunca o vou esquecer.»

Com passagens no futebol europeu por clubes como o Schalke, o Wolfsburgo e o PSG, além do Benfica, Draxler jogou com diversos jogadores de grande nível, porém quando a pergunta é sobre qual o melhor futebolista com quem jogou, a resposta é fácil.

«Escolho sempre o Messi, porque para mim é o melhor jogador de sempre. Mas também tenho de dizer que quando o Neymar chegou ao PSG em 2017, foi algo diferente. Foi uma loucura.»

Aos 32 anos, Julian Draxler cumpre a terceira temporada ao serviço do Al-Ahly do Qatar, clube pelo qual tem contrato até ao verão de 2028.

Ao longo da carreira, Draxler conquistou 19 títulos, dos quais se destacam: um Mundial e uma Taça das Confederações pela Alemanha, além de quatro Ligas francesas pelo PSG e uma Liga portuguesa ao serviço do Benfica.