Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela:

[Questionado se ao intervalo do jogo com o Tondela foi preciso dar uma 'dura' aos jogadores e se o jogo foi ganho aí]

«Se acham que dar 'duras' é falar com os jogadores e falar mais alto... no futebol não há tempo para dizer 'por favor' ou 'olha, não faças isto'. Essa linguagem não existe no futebol. No futebol, é tudo mais rápido e com adrenalina.

A intenção nunca é dar 'duras'. É tentar corrigir os erros e melhorar. Mas ao intervalo já tenho mais calma e não como quando estou dentro do campo, onde é tudo acelerado. Aí, quem não tiver um chip à frente, adormece. E a gente não quer adormecer.»

Expliquei à equipa o que precisávamos para poder ganhar este jogo. Pedi-lhes para não ficarem nervosos por estarmos a perder por 1-0. Porque começaríamos a falhar muitos passes.

O segredo da equipa do Benfica é esse: tenho direito a cinco substituições e se acho que o jogo não está a correr bem ao jogador A ou B, tenho ao meu lado jogadores que posso lançar e que podem ajudar a melhorar o jogo. Em relação ao ano passado, este ano temos um bloco mais homogéneo que nos permite não ter quebras.»