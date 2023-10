Na ressaca da terceira derrota consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, deixando o Benfica ainda sem pontos e no último lugar do Grupo D, alguns dos jogadores que marcaram presença na apresentação do Mural dos Campeões - inaugurado no dia do 20º aniversário do novo Estádio da Luz - transmitiram mensagens de esperança para o futuro.

«Conheço bem o treinador e os jogadores. Sei que vão reagir da melhor maneira e trabalham muito para reverter estas situações menos boas, que fazem parte de uma época e do futebol. Já houve tantos momentos assim e sei que vão dar uma resposta forte já no sábado», salientou André Almeida.

O antigo jogador deixou um apelo aos adeptos encarnados: «Como benfiquista, acredito que os adeptos têm de apoiar e acreditar na equipa nos momentos bons e maus. Não considero uma derrota um momento mau. Claro que os benfiquistas querem ganhar e aceito que se sintam insatisfeitos a seguir ao jogo, mas é nestes momentos que o verdadeiro benfiquista deve puxar a equipa para cima.»

Nuno Gomes, por seu turno, salienta que a equipa «tem de fazer mais e tem qualidade mais do que suficiente para fazer mais» na Champions, mas «ainda não se adaptou o estilo de jogo aos reforços que chegaram» este mercado. «O Benfica, pela história que tem, quer voltar também a ser grande na Europa. No ano passado foi a prova disso, com uma excelente campanha. Este ano, as coisas não estão a correr como toda a gente gostaria, mas o futebol é momento. Cabe aos jogadores e à equipa técnica dar a volta», disse o antigo avançado.

«No final das contas, se Deus quiser, teremos uma boa notícia, com o Benfica a vencer o campeonato, que é o mais importante», atirou, por seu turno, Jonas.