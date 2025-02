Elizabete Cardoso vai passar a integrar o Conselho de Administração da Benfica SAD, ocupando a vaga que tinha ficado em aberto desde renúncia de Jaime Antunes há já quase um mês.

A SAD informou esta segunda-feira a integração de Elizabete Cardoso, de 45 anos, no Conselho de Administração, num comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 1, al. (a) do Regulamento da CMVM n.º 1/2023 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, que Elizabete Margarida Figueiredo Cardoso foi hoje cooptada para integrar o Conselho de Administração da Benfica SAD. Esta cooptação surge na sequência da cessação de funções, por renúncia, de Jaime Rodrigues Antunes», refere o comunicado da SAD do Benfica.

Elizabete Cardoso é doutorada em administração de empresas pela Universidade de Bath, no Reino Unido, e é especialista em marketing desportivo.