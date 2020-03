O empresário de Franco Cervi disse estar a par do interesse do Internacional de Porto Alegre no extremo do Benfica, deu praticamente como descartada o cenário de uma eventual transferência.

«Sabemos do interesse, mas é difícil para agora», disse Eduardo Coudet em declarações à Revista Colorada.

Recorde-se que Cervi esteve com um pé fora do Benfica no verão passado, mas acabou por ficar e conseguir impor-se com opção regular para Bruno Lage, sobretudo no período em que Rafa esteve ausente dos relvados por lesão.