Em final de contrato com o Benfica, Nicolás Otamendi continua com o futuro em aberto. O central já foi associado ao River Plate e o clube argentino já mostrou várias vezes interesse em contratá-lo.



Enzo Fernández, que partilhou o balneário com Otamendi no Benfica, revelou que ambos conversaram sobre os «Millonarios».



«Eu e o Nico falávamos muito sobre o River e víamos os jogos juntos. Mas nunca quis entrar em questões privas e nem de lhe perguntar o que ia fazer com a sua vida. Ele tem a sua carreira e família, coisas que são muito importantes para ele», começou por dizer o médio do Chelsea, em entrevista à ESPN argentina.



«O que o Nico decida depois de junho vai estar bem. Ele saberá o que o seu coração deseja. Desejo-lhe o melhor. Nunca falámos sobre esse tempo e nunca lhe perguntei se queria jogar no River. Perguntava-me como era o dia-a-dia e a organização interna do clube. Contei-lhe tudo o que vivi no River», acrescentou.



Otamendi tem o futuro nas mãos assim que o contrato com o Benfica terminar no próximo mês de junho. Roger Schmidt já manifestou a intenção de manter o internacional argentino de 35 anos.