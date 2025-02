O Estádio da Luz levantou-se ao intervalo do jogo com o Boavista para aplaudir de pé Michel Preud’homme, antigo internacional belga que deixou marca no Benfica nos anos noventa e que foi sempre muito acarinhado pelos adeptos.

O antigo guarda-redes foi ovacionado e foi aplaudido de pé pelos adeptos. «Uma grande alegria, há muito tempo que não regressava aqui ao Estádio da Luz», destacou o antigo internacional belga.

Michel Preud’homme chegou ao Benfica em 1994 e cumpriu cinco temporadas, antes de acabar a carreira em 1999, com destaque para a Taça de Portugal, conquista em 1996.