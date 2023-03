O Benfica anunciou que esta sexta-feira, na receção ao Famalicão, no jogo da 23.ª jornada da Liga, o Estádio da Luz vai atingir a marca redonda de um milhão de espectadores no Estádio da Luz na presente temporada.

O clube dá conta que com o último jogo em casa, frente ao Boavista, a 20 de fevereiro, o Estádio da Luz já registava 992.190 espectadores no acumulado dos jogos, em todas as competições, na temporada 2022/23.

Com uma média de 55.122 espectadores por jogos, não será difícil ultrapassar a marca de um milhão já esta sexta-feira na receção ao Famalicão.

Somando todos os jogos realizados no Estádio da Luz, desde a sua inauguração, incluindo jogos das finais da Liga dos Campeões, Euro 2004, jogos da Seleção Nacional, de futebol feminino, jogos de apresentação, jogos amigáveis entre outros, o clube aponta para um total de 21.457,849 espectadores. Nesta contabilidade, o clube também anuncia que pode chegar aos 21.500,000 espectadores já esta sexta-feira.