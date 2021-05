Jorge Jesus garantiu que o Benfica vai apresentar em campo no clássico desta quinta-feira com o FC Porto na máxima confiança. «O Benfica está super-confiante face ao que tem feito principalmente nesta segunda volta. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar», vincou o treinador das águias na antevisão ao jogo da 31.ª jornada da Liga.

Este será o terceiro duelo entre águias e dragões em 2020/21. O FC Porto está em vantagem com uma vitória (Supertaça) e um empate (na primeira volta da Liga), mas Jorge Jesus considera que, agora, o Benfica está mais capacitado para obter um bom resultado. «Neste espaço de seis meses, que foi o espaço em que defrontámos o FC Porto, o FC Porto já tinha um treinador que estava a trabalhar há três anos. Neste momento, os jogadores do Benfica já têm mais tempo de treino comigo e estão mais dentro das ideias que queremos. Estamos melhores do que quando defrontámos o FC Porto nas outras duas vezes», afirmou convicto.

O técnico dos encarnados desvalorizou o facto de ainda não ter triunfado sobre os dragões esta época. «Posso acrescentar que durante a minha passagem pelas duas últimas equipas que treinei em Portugal ganhei dez, 11 ou 12 vezes ao FC Porto, mas também perdi algumas», apontou.