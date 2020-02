Dyego Sousa estreou-se nos convocados do Benfica, entrando na lista para o Clássico deste sábado, no Dragão, e falou aos jornalistas no aeroporto.

«As minhas expectativas são as melhores. Estrear-me com o FC Porto ou com outro adversário será sempre especial», declarou, afirmando-se «feliz» pela forma como foi recebido.

Já sobre a importância do jogo, o internacional português rejeita considerar esta partida decisiva, uma vez que ainda fica a faltar muito campeonato.

«Ainda há muitos jogos pela frente, este é só mais um», declarou, deixando ainda palavras para os adeptos das águias.

«Prometo que vou dar o melhor pelo Benfica, como sempre fiz.»