Arthur Cabral está de regresso ao onze do Benfica para o jogo desta segunda-feira com o Estrela na Reboleira.

Apontado à porta de saída da Luz, Petar Musa, que foi opção inicial na meia-final da Taça da Liga diante do Estoril, não está sequer no banco de suplentes.

De resto, Roger Schmidt mantém a base da equipa, com Aursnes no lado direito da defesa (apesar do regresso de Bah aos convocados) e Morato à esquerda. Álvaro Carreras senta-se no banco, tal como Rollheiser e Marcos Leonardo, os outros reforços de inverno das águias.

O Estrela da Amadora-Benfica começa às 18h45 e pode acompanhar tudo no AO VIVO do Maisfutebol.

ONZE DO BENFICA:

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves, Kokcu, Di Maria, Rafa, João Mário e Arthur Cabral.