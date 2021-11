Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a goleada ao Sp. Braga por 6-1:

[Acha que o Benfica fez exatamente o mesmo que fez nos sete jogos anteriores? Este resultado chega para afastar a nuvem de maus resultados e de mal-estar no plantel?]

«A nuvem… mas qual nuvem? É exatamente o que acabei de falar do Sp. Braga. Caracterizou a época do Benfica no que lhe interessa. Dois jogos que empatou e dois que perdeu. O único jogo que perdemos para o campeonato em Portugal foi com o Portimonense. Os outros foram com o Bayern. A forma como se analisam muitas vezes os jogos têm muitas vezes a ver com o resultado do jogo. E o Sp. Braga não é isto. O que caracteriza o Sp. Braga são os outros 14 jogos. Tal como o Benfica.

A nuvem negra que se falou durante a semana? Mas quem é que pode controlar mentiras?! Não são os jornalistas que inventam. Mas quem passou a notícia, inventou. Era uma nuvem negra se nós não tivéssemos experiência e se eu, como treinador, fosse atrás desta conversa da treta. Mas eu e os meus jogadores, e alguns são muito experientes, não fomos atrás dessa conversa da treta e hoje a equipa foi o que se viu.»