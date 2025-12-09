José Mourinho esteve esta terça-feira na sala de imprensa, para projetar o jogo com o Nápoles, tendo aproveitado para dar algumas novidades sobre a aposta em jogadores jovens da formação.

Ataque ao mercado

«Primeiro não penso em mercado, penso, sim, no que tenho e em tirar o melhor dos jogadores da equipa principal e dos jogadores da formação. Por isso não estou a pensar no mercado. Eu parto do princípio de que não vai haver mercado... se houver, muito obrigado.»

Três jovens da formação em estreia

«Amanhã teremos dez jogadores da formação do Benfica nos 23 convocados. E desses dez, três chegam pela primeira vez comigo. Não estamos a falar do António Silva ou do Tomás Araújo, estamos a falar de três jovens que chegam e entram.»

Campeão do mundo José Neto convocado

«O José Neto está convocado e, se está convocado, pode jogar. Eles precisam de saber que, se errarem, não os vamos martelar. Já é suficiente a pressão inerente à estreia, já é suficiente a passagem para o escalão maior, se acrescentarmos pressão a isso, ainda vai ser pior. O que eles precisam de fazer para jogar mais? Precisam de jogar melhor do que os outros e que alguém aposte neles. O McTomminay vai jogar amanhã porque alguém tirou o Pogba para o meter a ele a jogar. Com o José Neto, vou ser eu essa pessoa.»