Everton foi uma das várias contratações sonantes que o Benfica realizou no último defeso. Apesar de ser o segundo jogador mais utilizado nos encarnados, o internacional brasileiro ainda não apresentou o nível que mostrou ao serviço do Grémio.



Confrontado com os desempenhos de Cebolinha, Jesus usou como argumentos a diferença entre o futebol brasileiro e o europeu, a ideia de jogo dos encarnados e lembrou que Pedrinho e Gilberto também ainda não estão ao melhor nível.



«O Everton tem características especiais, por isso é que ele fez sempre a diferença tanto no Grémio como na seleção do Brasil. Está a adaptar-se, o futebol europeu é mais exigente. Aqui ele tem de conquistar espaço sem ser de forma individual. Ele sente que aqui há menos espaço para jogar do que no Brasil. Está a adaptar-se, tal como o Pedrinho e o Gilberto, que também ainda não atingiram o nível deles, mas têm muito talento», começou por dizer antes de prosseguir o raciocínio.



«O Everton é um jogador de seleção e conhecemos mais dele. Tem uma componente aqui que no Brasil não tinha tanto. No Grémio pouco ou nada defendia e o jogo ofensivo passava muito por ele. No Benfica tem de ter outros movimentos defensivos que o afastam um bocadinho do golo, mas são as ideias da equipa. Ele tem jogado os jogos todos, ainda não o tirei para poder dar alguma folga. Sabendo que o rendimento dele não é de todo, é sempre alto. Isso é o que difere os grandes jogadores», acrescentou.



Desde que chegou à Luz, Everton soma um golo em oito partidas.