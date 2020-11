Morreu este domingo Mário Dias, antigo vice-presidente do Benfica e considerado por muitos como o «pai» do Estádio da Luz, o qual já estava doente há vários meses

Mário Dias foi o homem que impulsionou a construção do novo estádio encarnado, depois do projeto ter sido inicialmente chumabdo pelos órgãos sociais. O antigo vice-presidente não desistiu da ideia e conseguiu, juntamente com Luís Filipe Vieira, convencer o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, João Soares, a apoiar a ideia.

Mário Dias entrou para o Benfica na direção de Manuel Vilarinho e manteve-se com Luís Filipe Vieira, tendo saído apenas em 2009. Foi ele que acompanhou de perto todo o projeto de construção da nova Luz.

Recentemente, em 2019, Mário Dias foi homenageado pelo Benfica, no dia do 16º aniversário da inauguração da Luz.