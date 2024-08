Alô época 2023/24? É para tirar uma fotocópia! A nova temporada começou como fechou a última – jogo que valeu o título ao Sporting: o Famalicão a receber e a vencer o Benfica por 2-0. Armando Evangelista volta a bater Roger Schmidt, mostrando superioridade tática durante toda a partida.

Um golo, ainda na primeira parte, deixou os famalicenses com um sorriso de orelha a orelha. Sorriso foi o responsável pela alegria dos minhotos e pela tristeza encarnada. O avançado brasileiro não tremeu e, na cara de Trubin, marcou. A fechar a partida, Zaydou repetiu a façanha da temporada passada e fechou as contas em 2-0.

O técnico alemão do Benfica tem ainda muito trabalho pela frente para colocar em prática a ‘Schmidtologia’. Depois de uma primeira metade sem ideias, os encarnados melhoraram no segundo, mas não o suficiente para chegar ao golo. Ao futebol das águias falaram ideias e velocidade na circulação de bola.

Três estreias nas águias

Na estreia encarnada no campeonato, Roger Schmidt apostou em três reforços de início: Beste, Leandro Barreiro e Pavlidis. Em simultâneo, deu a titularidade a Prestianni, tal como Tomás Araújo, relegando António Silva para o banco. Na condição de suplentes ficaram, também, Carreras, Di María e Marcos Leonardo. Fora da convocatória ficaram Otamendi, Neres e Arthur Cabral.

Já do lado famalicense, Armando Evangelista, ainda com o 2-0 da temporada passada em mente – valeu o título ao Sporting – lançou duas novidades no onze. Do lado direito da defesa, surgiu Calegari e, na frente, apareceu Rochinha, ficando de fora outros reforços como Gil Dias e Mario Gonzalez.

O Famalicão entrou melhor, circulando melhor a bola e aproveitando a apatia no meio-campo encarnado. Com o lado direito muito ativo, os famalicenses chegavam com mais facilidade à frente de ataque. As águias tentavam pegar no esférico, mas deparavam-se com as linhas dos locais muito juntas e com os caminhos da baliza fechados.

Francisco Moura foi o primeiro a testar a atenção de Trubin, contudo o remate frontal saiu à figura. Pouco depois, os minhotos chegaram ao golo. Aranda desceu para o meio-campo, arrastou Tomás Araújo e Florentino com ele e, com um passe a rasgar a defesa, isolou Sorriso. O brasileiro, na cara de Trubin, não tremeu e, com o pé esquerdo, abriu o marcador.

As águias não conseguiam desamarrar a teia montada por Armando Evangelista e demoraram muito a pegar no jogo. Nem a constante otação na frente, entre Aursenes, João Mário e Prestiani, baralhava os locais.

Só nos último cinco minutos se viu um Benfica dono do jogo e a chegar à área famalicense, embora sem criar perigo. O melhor que conseguiu foi um remate em esforço de Pavlidis, a passe de João Mário, para as mãos de Luiz Júnior. O intervalo chegou com vantagem justa para os da casa.

Kokçu e Di Maria não chegaram

Roger Schmidt percebeu que a equipa precisava de alguém que pensasse e temporizasse o jogo, aumentando a velocidade na circulação de bola e, por isso, lançou Kokçu para a segunda metade. O turco assumiu, rapidamente, o papel de maestro das águias, mas a consequências práticas foram, embora o Benfica passasse a ter mais bola. Ainda assim, faltavam as ocasiões de golo.

A melhor oportunidade, essa, apareceu na baliza à guarda de Trubin. Rochinha rematou da zona frontal e o guardião ucraniano só à terceira é que conseguiu segurar o esférico. O técnico encarnado continuou a refrescar a equipa e o Benfica viveu a melhor fase. João Mário, com um remate de longe, obrigou Luiz Júnior a uma espetacular defesa. Já com Di Maria em campo, o argentino bateu um livre que saiu a rasar a trave e deu sensação de golo.

Com o jogo a caminhar passos largos para o final, os encarnados continuavam a ter mais bola, porém, no contra-ataque, o Famalicão continuava a criar muito perigo e a deixar a defesa benfiquista em sentido. A cinco minutos do fim, numa jogada individual, Aranda fintou meia equipa e rematou com estrondo ao poste. Em cima dos 90, Zaydou repetiu a façanha da temporada passada e fechou a contagem do Famalicão em 2-0. Após excelente jogada coletiva, o francês atirou a contar para delírio famalicense. Pelo segundo ano consecutivo o Famalicão vence o Benfica por 2-0.