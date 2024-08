FIGURA: Zaydou (Famalicão)

Tal como o próprio jogo, Zaydou começou a temporada tal como terminou a anterior: a todo o gás e a marcar ao Benfica. O médio francês parece omnipresente e é difícil perder uma bola. Subiu no terreno após a saída de Gustavo Sá e deu-se muito bem. Quase fazia um chapéu a Trubin, defendeu em bicos de pés, e aproveitou a assistência de Mario Gonzalez para marcar.

MOMENTO DO JOGO: Bola no poste de Aranda

Não deu golo, mas foi uma das melhores jogadas individuais do jogo. Aranda pegou no esférico ainda fora da área, bailou sobre vários adversários, entrou na área e rematou de esquerdo uma bomba ao poste. Merecia golo.

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis (Benfica): Desaparecido no primeiro tempo, beneficiou com a entrada de Kokçu. O grego esteve mais ativo, mas quase sempre longe do golo. Esteve perto de marcar, mas das duas vezes estava em fora de jogo.

Leandro Barreiro (Benfica): Jogo pouco conseguido do reforço encarnada. O médio passou ao lado do jogo, procurando poucas vezes o esférico. Saiu na segunda metade sem conseguir mostrar-se.

Beste (Benfica): Muito ativo do lado esquerdo, mas foi nas costas dele que Sorriso passou para chegar ao golo. Partilhou as bolas paradas com João Mário.

Sorriso (Famalicão): Um golo e uma excelente primeira parte. Na primeira oportunidade, Sorriso deixou os famalicenses a sorrir e acabou por sair esgotado, já no segundo tempo.