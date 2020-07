Declarações do médio do FC Porto, Danilo, na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Moreirense, por 6-1, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

«Uma época muito difícil em que todo o grupo esta de parabéns, tiveram todos uma participação muito importante neste título.

[Momento mais sensível do campeonato?] Foi quando estávamos a sete pontos. Estivemos sempre pacientes, ainda faltavam muitos jogos, nunca deixámos de acreditar e isso foi muito importante para nós. Estes festejos são o culminar de uma época de sofrimento.

[A Taça] A Taça é um jogo que queremos ganhar, é uma final, como é óbvio queremos ganhar.

[Palavras de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica] Agradam, como é obvio, o futebol é fair play, é sempre bom ouvir essas palavras do treinador do Benfica, desde já muito obrigado.

[Papel da família] Infelizmente não podem estar aqui, pelo apoio que nos dão durante a época, não é fácil para eles, têm um papel mutio importante, mas vamos juntar-nos a eles mais tarde.

[Em algum momento se sentiu fora deste plantel por causa dos rumores?] Isso foi muito a imprensa que falava, mas neste grupo nunca me senti excluído, foi um momento triste para mim, o meu nome foi mal associado, mas o futebol é assim, ultrapassei esses momentos e agora quero aproveitar.»