O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Recorde alcançado] «É um recorde histórico, mas o mais importante é a forma como os jogadores se entregam ao trabalho. Hoje de manhã estivemos quase uma hora a treinar e à noite vencemos. Fica o registo e deve-se fundamentalmente ao trabalho dos jogadores.

[Significado de o Benfica ter ganho e o FC Porto ter perdido] O significado neste momento é termos vencido três pontos e o nosso adversário direto ter perdido três pontos. O ano passado recuperámos sete pontos de desvantagem, temos muito trabalho pela frente e temos de ser competentes a cada jogo. Os registos são interessantes, mas não nos podemos desviar do nosso rumo. Um jogo de cada vez e treinar sempre bem, quem treina desta maneira recupera melhor. Temos de continuar neste registo.

[Se imaginava ganhar e o FC Porto perder antes do jogo?] O nosso jogo sim, o do nosso adversário [do FC Porto] não. Estou concentradíssimo no nosso trabalho e tenho pouco tempo para olhar para o lado. Quando vimos o resultado do FC Porto sentimos que era uma oportunidade boa. Temos sete pontos de desvantagem, mas o ano passado também conseguimos recuperar sete pontos, por isso temos de continuar a trabalhar.

[Se agora o caminho no campeonato está mais aberto e se a derrota do FC Porto teve influência no jogo?] Não vou mudar a minha maneira de estar. Sabemos que no ano passado estávamos nessa posição, temos de estar focados no nosso trabalho, falta muito campeonato. Não encontro facilidades em nada, os jogos são todos muito competitivos. Temos de viver jogo a jogo, perceber o adversário e estarmos preparados. Acho que não teve influencia nenhuma. O Veríssimo [adjunto] só no intervalo é que soube que o FC Porto tinha perdido. Não falámos sobre o assunto, não tenho noção se eles [jogadores] sabiam, nós não falamos sobre isso [antes do jogo]. Mas ao intervalo senti que já toda a gente sabia.»