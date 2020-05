Ferro descobriu um novo hobby durante esta quarentena: jogar badminton em casa.

«Na escola não gostava de jogar, era o que mais odiava em educação física. Não achava piada nenhuma. Mas agora a minha namorada disse para experimentarmos. A nível técnico ela é melhor do que eu, eu é mais na força», afirmou o defesa-central em declarações à Benfica Play, onde falou também sobre o regresso aos treinos.

«Não acordava tão cedo quando estava em casa. Agora, às 8h15 já vou para o treino... A primeira coisa que fazemos é lavar as mãos com álcool gel, pôr a máscara e medir a temperatura, antes de entrarmos em qualquer sítio. Nunca na minha vida pensei fazer uma pré-época sozinho, sem contacto com os colegas. E é diferente, é chato, mas não podemos arranjar desculpas. Agora, estamos em contacto com os colegas e as outras pessoas fizeram falta. Antes, não dávamos tanta importância. Um café ou um almoço era banal e não ligávamos a isso, hoje já se dá muito mais valor», disse o jogador do Benfica, recordando o longo período de quarentena por causa da pandemia de covid-19.

«O que me custou mais foram as duas primeiras semanas, porque depois acabou por correr com normalidade. O maior desafio foi não me desleixar e não deixar para amanhã o que posso fazer hoje. E o desafio passa por arranjar coisas para fazer, tentar criar uma rotina. Claro que não é preciso fazer as mesmas coisas todos os dias», concluiu.