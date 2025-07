Etienne Eto'o, filho do antigo craque Samuel Eto'o, atualmente no Rayo Vallecano, chegou a passar pela formação do Benfica, em 2021, e explicou, agora, numa conversa no podcast Afterpostunited, porque é que não chegou a assinar contrato com os encarnados.

Na altura, com apenas 17 anos e com contrato com o Real Oviedo, Etienne Eto'o treinou à experiência na equipa B dos encarnados, num plantel que, comandado por Nélson Veríssimo, contava com jogadores como António Silva, Tomás Araújo, João Neves ou Tiago Gouveia.

O avançado, atualmente com 22 anos, garante que o Benfica chegou a manifestar interesse na sua continuidade. «Eu coincidi com João Neves, António Silva, com todos esses nomes. Treinei com eles e também com Ronaldo Camará que tinha uma qualidade incrível. Todos queriam que eu ficasse. Fiz a primeira semana de treinos e disseram-me para ficar outra semana porque queriam confirmar aquilo que conseguia fazer», começa por contar.

No entanto, surgiu um entrave que acabou por afastar o jovem avançado do Seixal. «Fizemos um jogo particular, correu muito bem e, no fim-de-semana seguinte, o meu empresário ligou-me a dizer que estava reunido com os responsáveis do Benfica e com outros clubes, para tentar retirar os valores dos direitos de formação. O Benfica dizia que queria, mas que pagar 300 mil euros por um miúdo que ainda não tinha demonstrado nada no futebol profissional era arriscado. Optaram por não pagar e eu tive de sair», acrescenta ainda Etienne.

Uns meses mais tarde, Etienne ainda chegou a jogar na equipa de sub-23 do Vitória de Guimarães.