Florentino Luís foi um dos jogadores selecionados para os exames antidoping realizados após a vitória do Benfica sobre o FC Porto (2-0), na Supertaça, na quarta-feira à noite, em Aveiro.

O médio já tinha passado pelos mesmos exames no jogo que abriu as portas para o título, no final da época passada, mas agora reagiu com humor.

O jovem médio publicou uma story no Instagram com uma cara de «conformado» e escreveu: «Sempre o mesmo no doping».