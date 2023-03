Florentino é uma das figuras do Benfica em 2022/23. O médio disputou 43 jogos pelos encarnados, equipa que lidera a Liga portuguesa e que está presente nos quartos de final da Liga dos Campeões.



Na véspera do encontro contra o Vitória, Roger Schmidt foi questionado acerca da ausência do jogador de 23 anos dos convocados de Roberto Martínez para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2024.



«O Florentino... Houve outras decisões como a de Grimaldo. Temos alguns jogadores que também deveriam ser chamados às seleções, mas temos de respeitar as decisões dos selecionadores. Têm muitas opções diferentes e têm de encontrar a melhor abordagem e equilíbrio para a seleção», referiu o alemão.



«O Florentino está muito bem. Ainda é jovem e, se continuar a jogar a este nível, vai ganhar experiência, desenvolver-se e será uma opção para o selecionador», acrescentou ainda.

O Benfica defronta o Vitória este sábado, às 18h00, na Luz.