Florentino Luís foi o porta-voz do Benfica esta terça-feira no estágio que a equipa está a realizar em St. George’s Park, em Inglaterra. O jovem médio deu conta do estado de espírito do grupo neste período de pré-temporada sob o comando de Roger Schmidt.

Um regresso ao Benfica depois de nas últimas épocas ter sido emprestado sucessivamente ao Getafe e Monaco. «Tem sido um bom regresso a casa, é sempre bom estar no Benfica. Tenho aproveitado cada treino, o jogo particular e tem dado para evoluir e captar bem as ideias do mister. É esse o caminho que queremos seguir», começou por destacar antes do início do treino que estava marcado para o final da manhã.

Florentino regressa aos 22 anos, mas com experiência reforçada, depois de ter jogado na liga francesa e espanhola. «Estas experiências fizeram-me crescer. É sempre bom ir para fora, são campeonatos diferentes, as adversidades são diferentes, como jogadores crescemos de forma diferente. O que vou tentar fazer é usar a experiência que adquiri fora para ajudar a equipa», comentou.

O jovem médio ainda não sabe se, desta vez, vai integrar o plantel principal, dizendo que caberá à equipa técnica e à direção do clube tomar essa decisão, numa altura em que Roger Schmidt tem 38 jogadores à disposição. «Na perspetiva de quem está de fora pode parecer mal, mas para nós é bom. Torna-se mais fácil porque temos mais rotatividade nos exercícios e fazemos mais coisas», destacou.

Um grupo alargado com muitas caras novas e várias línguas no balneário. «Sim, há jogadores que falam outras línguas, mas felizmente aqui no Benfica a maioria fala inglês e a adaptação tem sido fácil. Os jogadores que cá estão há mais tempo estão a fazer bem e estão a integrá-los», explicou.

No último teste, frente ao Reading (2-0), Florentino Luís esteve em destaque ao lado de Weigl. «Foi um jogo bem conseguido pela equipa toda, ganhamos 2-0 e estivemos bem. Acima de tudo e acho que isso é o mais importante, estão a sair sinais positivos de que estamos a receber bem as ideias. O nosso caminho daqui para frente é receber ainda mais ideias e aplicá-las», contou.

Um grupo que vai ainda ser reforçado com o argentino Enzo Fernández e, neste caso, Florentino não tem dúvidas quanto à qualidade do reforço. «Se o Benfica o contratou, claro que é bom jogador», atirou ainda antes do início do treino.