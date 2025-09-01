Florentino no adeus ao Benfica: «Foi a minha casa durante quinze anos»
Médio vai jogar no Burnley
Florentino Luís despediu-se esta segunda-feira dos adeptos do Benfica, depois de já ter chegado a acordo com os ingleses do Burnley, com uma mensagem-vídeo publicada na conta pessoal do Instagram.
«Hoje despeço-me do clube que foi a minha casa durante 15 anos. Foram anos de crescimento, conquistas e memórias que levarei comigo para sempre», começa por escrever o médio que ajudou a conquistar seis troféus pela equipa principal.
Quinze anos, dos onze aos 26, com muitas memórias. «Saio com orgulho e gratidão, certo de que dei tudo em cada treino e em cada jogo. O Benfica marcou-me para sempre - e será sempre parte de mim. Obrigado a todos os que fizeram parte deste caminho: colegas de equipa, staff, treinadores e, claro, a todos os benfiquistas», acrescentou ainda o médio que acaba a mensagem citar o início do hino do clube.
«Ser Benfiquista é ter na alma a chama imensa».
Antes desta mensagem, Florentino já se tinha dirigido aos adeptos, no final do último jogo, no passado domingo, em Alverca.