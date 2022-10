Florentino Luís, médio do Benfica, em declarações à Sport TV, depois do empate sem golos diante do Vitória, em Guimarães, em jogo da 8.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo muito intenso durante os 90 minutos. Tentámos as nossas oportunidades, mas não conseguimos finalizar. Em resumo, foi um jogo muito equilibrado, podíamos ter tido mais oportunidades.

- Sabíamos que íamos defrontar um adversário difícil, o mister disse para mantermos a nossa personalidade e para sermos iguais ao que temos sido.

- Todas as equipas criaram-nos dificuldades. Tínhamos muitas vitórias, agora temos um empate, vamos pensar no próximo jogo.

- Sabemos que a cada fim de semana vamos ter jogos difíceis, agora vamos olhar para o próximo jogo.