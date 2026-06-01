Na senda da coleção “Originals” da Adidas, o Benfica vai utilizar uma camisola branca em 2026/27, com detalhes que fazem lembrar o equipamento alternativo de 1989/90.

O modelo conta com detalhes vermelhos nas mangas, nos punhos e na gola, além do símbolo clássico da Adidas.

Ora, o médio Aursnes foi avistado a utilizar o novo modelo, ainda por apresentar pelo Benfica.