Benfica
Há 2h e 23min
FOTO: Aursnes veste o novo equipamento alternativo do Benfica
Adidas prepara-se para lançar modelo que lembra o equipamento alternativo de 1989/90
Adidas prepara-se para lançar modelo que lembra o equipamento alternativo de 1989/90
Na senda da coleção “Originals” da Adidas, o Benfica vai utilizar uma camisola branca em 2026/27, com detalhes que fazem lembrar o equipamento alternativo de 1989/90.
O modelo conta com detalhes vermelhos nas mangas, nos punhos e na gola, além do símbolo clássico da Adidas.
Ora, o médio Aursnes foi avistado a utilizar o novo modelo, ainda por apresentar pelo Benfica.
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TAGS: Benfica Liga Adidas Equipamentos Aursnes
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