Diego Moreira, jogador da formação do Benfica, tatuou no pescoço a data em que se estreou pela equipa principal do Benfica, a 13 de maio de 2022, por baixo do número 96, o habitual número da sua camisola.

O Extremo de 17 anos, um dos vencedores da Youth League na última época, foi chamado por Nelson Veríssimo já perto do final da temporada e acabou por estrear-se na equipa principal na última jornada, em Paços de Ferreira, num jogo em que o Benfica venceu por 2-0, com dois golos de Henrique Araújo, seu companheiro de equipa.