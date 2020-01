Raúl de Tomás foi esta quinta-feira oficializado no Espanhol, clube que se encontra em último lugar na Liga espanhola e que garantiu o avançado a título definitivo, até junho de 2026.

Entretanto o clube de Barcelona já mostrou Raul de Tomás vestido com uma camisola do clube, durante os exames médicos, que o avançado já completou com sucesso, segundo escreve a imprensa espanhola.

Recorde-se que ao serviço dos encarnados, o avançado espanhol disputou 17 jogos (12 a titular) e marcou 3 golos.