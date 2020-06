O Santa Clara lançou nas suas redes sociais uma fotografia que espelha a felicidade dos jogadores e equipa técnica no balneário, após a vitória no Estádio da Luz. A equipa açoriana, que está em estágio «forçado» na Cidade do Futebol, em Caxias, desde o recomeço da Liga, associou uma frase do escritor Daniel de Sá,l aos festejos da equipa.

«Sair da ilha é a pior maneira de ficar nela!» pode-se ler na legenda. A fotografia foi partilhada por vários elementos do plantel, que esperam recordar aquela que foi a primeira vez que o Santa Clara pontou no terreno do Benfica, em toda a história da Liga portuguesa.