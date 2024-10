Javier Saviola esteve no estádio da Luz a assistir à goleada do Benfica contra o Rio Ave, partida da 9.ª jornada da Liga.



O antigo internacional argentino partilhou uma fotografia nas redes sociais no recinto dos encarnados - o próprio clube também fez questão de assinalar a visita do ex-jogador.



«Voltar ao estádio da Luz é sempre uma alegria! Que recordações da minha etapa no Benfica», escreveu «El Conejo».



Saviola representou o Benfica entre 2009 e 2012: fez 39 golos em 121 jogos e conquistou quatro títulos.