Recuperado de uma lombalgia, André Almeida esteve às ordens de Nélson Veríssimo na sessão desta quarta-feira.



Segundo as fotografias divulgadas pelos encarnados, vê-se o capitão de equipa a trabalhar aparentemente sem qualquer limitação. Além das imagens, as águias partilharam ainda um vídeo no qual se vê os futebolistas a realizarem exercícios de ativação com bola.



Relembre-se que o próximo jogo do Benfica é diante do Portimonense, no Algarve, no próximo dia 5 (18h00).