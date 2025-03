O Benfica assinala esta quarta-feira que Renato Sanches alcançou a marca redonda de 50 jogos oficiais pela equipa principal, somando os jogos que fez esta época aos que já tinha feito antes de sair para o Bayern Munique em 2016.

Uma marca alcançada no último jogo em Vila do Conde, em que o Benfica venceu o Rio Ave por 3-2, em jogo da 26.ª jornada da Liga. O médio de 27 anos começou o jogo no banco de suplentes, mas foi chamado por Bruno Lage ao minuto 74, mesmo antes do golo do empate dos vilacondenses.

A estreia foi quase dez anos antes, a 30 de outubro de 2015, no Estádio Municipal de Aveiro, num jogo em que o Benfica goleou o Tondela por 4-0.

Nessa primeira época, Renato Sanches acumulou 35 jogos (24 na Liga, 5 na Taça da Liga e 6 na Liga dos Campeões), foi campeão e venceu ainda a Taça da Liga.

Já esta temporada, Renato Sanches, apesar dos problemas físicos, somou mais 15 jogos (8 na Liga, 3 na Taça da Liga e 4 na Liga dos Campeões) e conquistou mais uma Taça da Liga.

Tudo somado, Renato Sanches acumula 50 jogos, dois golos e uma assistência ao serviço do Benfica.