Um dia depois de ter festejado a conquista do 38.º título, o Benfica e a Adidas apresentaram o equipamento para a temporada de 2023/24 que também vai servir para comemorar os 120 anos da fundação do clube no próximo ano.

Trata-se de uma camisola com as linhas clássicas, com riscas brancas sobre os ombros e colarinho, que «respeita a herança deixada pelas gerações antepassadas», mas com detalhes em dourado. Uma camisola com a tecnologia Aeroready absorvente e painéis de rede.

O novo equipamento do Benfica já está disponível nas lojas do Benfica, ao preço unitário de 100 euros, com um desconto de dez por cento para os sócios, ou seja, 90 euros.