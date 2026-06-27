O Benfica deu seguimento à preparação da temporada 2026/27 com mais um treino, este sábado.

Entre trabalho de relvado e ginásio, Marco Silva orientou as tropas pela segunda vez. Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio foram as únicas ausências, uma vez que estão ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2026.

O primeiro jogo particular dos encarnados é frente ao Flamengo, no dia 11 de julho.

Veja a galeria associada do treino do Benfica.