Benfica
Há 17 min
No relvado e no ginásio: Benfica mostra mais um treino com Marco Silva
Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio juntam-se ao grupo de trabalho mais tarde
AL
Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio juntam-se ao grupo de trabalho mais tarde
AL
O Benfica deu seguimento à preparação da temporada 2026/27 com mais um treino, este sábado.
Entre trabalho de relvado e ginásio, Marco Silva orientou as tropas pela segunda vez. Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio foram as únicas ausências, uma vez que estão ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2026.
O primeiro jogo particular dos encarnados é frente ao Flamengo, no dia 11 de julho.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS