O plantel do Benfica treinou no Centro de Treinos Nevzat Demir, afeto ao Besiktas, na manhã desta quinta-feira. A equipa principal de futebol ainda trabalhou na Turquia horas depois de enfrentar o Fenerbahçe, clube da cidade de Istambul (que é rival do Besiktas).

Segundo uma nota oficial do clube da Luz, apenas treinaram-se no relvado os suplentes do último encontro, tanto os utilizados como aqueles que não saíram do banco.

Os restantes atletas realizaram trabalho de recuperação ativa no ginásio e regressam para Portugal ao final da tarde. Têm nova sessão de treino marcada para esta sexta-feira, a única de preparação para o próximo duelo.

O Benfica recebe o Tondela pelas 20h30 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da Liga portuguesa. Veja as fotos do treino de hoje partilhadas pelo Benfica, na GALERIA acima.

O clube partilhou um vídeo da sessão de trabalho, juntamente com alguns momentos descontraídos. António Silva ficou com uma 'recordação' de João Mário, antigo colega no Benfica, e o clube ainda deixou uma mensagem de agradecimento dirigida ao Besiktas. Com quatro destinatários especiais - Rafa Silva, Orkun Kökçü, David Jurasek e o já referido João Mário.

Veja o vídeo: