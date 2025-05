Já começaram as obras de ampliação do Estádio da Luz, anunciadas por Rui Costa, com o objetivo de aumentar a capacidade do recinto para 70 mil lugares, face ao crescente aumento de pedidos de bilhete de época. As primeiras imagens da mudança já estão a circular nas redes sociais e estão a gerar muitos comentários da parte dos adeptos.

Uma empreitada que vai ser feita por fases, uma vez que as obras, anunciadas pelo presidente do Benfica em novembro de 2024, estão previstas ficarem concluídas apenas na temporada de 2026/27.

As imagens disponíveis nas redes sociais mostram que a bancada no piso zero vai ser estendida até mais perto do relvado, com muitos adeptos a falarem num «ambiente à inglesa».

Rui Costa anunciou a ampliação da capacidade do estádio, de 65 mil para 70 mil lugares, face ao crescente número de pedidos de bilhete de época. Recordamos que, na última temporada, o Benfica teve lotação esgotada praticamente em todos os jogos, com uma taxa de ocupação de 91,4 por cento.