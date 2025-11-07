Duarte Gomes, diretor técnico de arbitragem da FPF, esclareceu a decisão em torno do pisão de Sudakov – do Benfica – sobre Samu Silva, do Vitória de Guimarães, aos 45+1 minutos do encontro da 10.ª jornada da Liga. O árbitro João Pinheiro admoestou o ucraniano com o cartão amarelo.

«Quando perde o domínio inicial da bola, Sudakov tenta recuperá-la com força a mais, mas tem o pé apoiado no chão e não dá o salto. O árbitro decidiu-se pelas indicações que temos a nível internacional: na dúvida, amarelo. Este é o lance que consideramos estar na fronteira, o cartão alaranjado. (…) A sola do pé vai atingir o jogador numa zona perigosa, mas tem atenuantes para justificar o cartão amarelo», argumentou Duarte Gomes esta sexta-feira, no Canal 11.

Sobre a expulsão de Fabio Blanco aos 56 minutos, o antigo árbitro considera que João Pinheiro esteve bem ao mostrar o cartão vermelho após falta sobre Leandro Barreiro.

«Há uma disputa de bola, o jogador do Vitória não tem nenhuma malícia, mas a forma como atinge o adversário é bastante perigosa. Estamos a falar de rótulas, de potenciais lesões. A perna tem alguma intensidade depois de acertar na parte interior do joelho e ainda vai buscar o calção, que fica preso nos pitons», referiu.

O Benfica venceu na visita ao Vitória de Guimarães, por 3-0, continuando no terceiro lugar da Liga. Por sua vez, os vimaranenses são oitavos, a 13 pontos das águias.