Na véspera do jogo contra o Arouca, Nélson Veríssimo foi confrontado pelo Maisfutebol com as palavras de Rui Costa. O presidente do Benfica confessou acreditar que a permanência do técnico ao comando da equipa principal «não será só para seis meses».



«Já tive a oportunidade de agradecer a confiança demonstrada pelo presidente. Esse não é um tema muito importante. Temos consciência de que temos de lutar sempre pela vitória. O foco tem de ser jogo a jogo independentemente de ter contrato até final da época. A Taça da Liga é importante para o clube, mas o foco está na importância do jogo contra o Arouca», limitou-se a dizer, recusando abordar a final four da Taça da Liga como momento decisivo para a sua continuidade no cargo.

Sobre o Arouca, Veríssimo disse estar à espera de encontrar uma equipa tendencialmente defensiva. «Estamos preparados para encontrar um Arouca num bloco médio/baixo, eventualmente a explorar algumas transições e a jogar em alguns momentos naquilo que possam ser os nossos erros. Estamos preparados para isso e acreditamos que vamos dar uma boa resposta», apontou.

(artigo atualizado)