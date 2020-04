Takis Fyssas foi uma das figuras do Benfica na última final da Taça de Portugal entre águias e dragões, em 2004. Curiosamente, num ano em que as equipas se podem voltar a encontrar no Jamor, o grego recordou o golo que marcou nesse jogo, há 16 anos, e que deu o empate aos encarnados, na segunda parte.



«Começámos a perder, mas senti a equipa muito focada. Quando marquei o golo, não celebrei muito porque sabia que a partir daí o jogo ia ser nosso. Só queria voltar a jogar para para chegarmos à vitória. Depois da conquista desse troféu, o Benfica voltou a ser grande. Na época seguinte, fomos campeões», disse o grego em conversa com o defesa Ricardo Rocha, que também jogou nessa final, através das redes sociais do Benfica.



Fernando Aguiar também foi utilizado nesse clássico, em maio de 2004, e destacou o simbolismo da conquista depois da morte, em campo, de Miklós Fehér poucos meses antes. «Foi uma época marcante, mas conseguimos ganhar e homenagear o Miki», lembra o Robocop, como era conhecido entre os companheiros.



Em direto na conta de Instragram do Benfica, Fernando Aguiar e Ricardo Rocha recordaram um episódio caricato vivido no estágio de preparação para essa final. «O Fernando queria-me bater porque perdeu nas cartas e decidiu pegar na mesa e vir a correr atrás de mim. Tive de fugir pelo corredor para não ele não me apanhar e foi o Tiago que o teve de o segurar», contou Ricardo Rocha, antes de lembrar a forma particular como Fernando Aguiar treinava no ginásio: «Não havia pesos suficientes para ele. Levantava muito mais, o máximo, mesmo sem aquecer. Estava sempre a fazer truques de wrestling com alguns jogadores», destaco ainda.